Подмосковные больницы получили 1,3 тысячи новых аппаратов за лето | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 17:57 (обновлено: 07 сентября 2022, 19:10) Поделиться Telegram

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Viber Подмосковные больницы получили 1,3 тысячи новых аппаратов за лето

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Подмосковье продолжает работу по оснащению современной медицинской техникой больниц, поликлиник и амбулаторий. В медицинские учреждения закуплено рентгенологическое, офтальмологическое, инфузионное и лабораторное оборудование, оборудование для физиотерапии и реабилитационные тренажеры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за лето в подмосковные медицинские учреждения поступило более 1,3 тысячи единиц медтехники. Это тяжелое оборудование, аппараты диагностики ― рентгены, УЗИ, офтальмологические микроскопы, оснащение фельдшерско-акушерских пунктов и лабораторий.

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«Здравоохранение ― одна из самых важных и чувствительных тем, которая беспокоит каждого. Наша задача ― обеспечить доступность и качество медицинской помощи. Здесь много составляющих ― это и кадры, инфраструктура, условия работы наших врачей. Мы привлекаем специалистов, помогаем с жильем ― нам важно привести хороших специалистов. Знания и умелые руки ― это хорошо, а еще лучше, когда есть умные технологии, которые в этих руках будут работать и помогать людям. Поэтому продолжаем менять оборудование в наших поликлиниках и больницах», — рассказал губернатор.

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В рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена закуплено рентгенологическое, офтальмологическое, инфузионное и лабораторное оборудование, оборудование для физиотерапии, неонтологии, эндоскопии, инфузионной терапии и проведения операций, аппараты для гипотермии, искусственной вентиляции легких, комплексного уродинамического исследования, функциональной и ультразвуковой диагностики, а также реабилитационные тренажеры.

В хирургическое отделение Подольской областной клинической больницы поступил новый цифровой рентгеновский аппарат. Медицинское оборудование позволит проводить экстренные и плановые исследования пациентам с различными травмами.

В Раменскую и Сергиево-Посадскую больницы были поставлены новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Благодаря новым ФАПам медицинская помощь стала доступна для жителей отдаленный территорий округов.

Новое оборудование для фетальной хирургии стоимостью 16 миллионов рублей позволяет врачам Московского областного НИИ акушерства и гинекологии проводить операции плода внутриутробно. Использование таких высокотехнологичных методов коррекции различных патологических состояний, возникающих во время беременности, позволяет уменьшить количество неблагоприятных перинатальных исходов. В НИИ акушерства также поставили два новых аппарата УЗИ экспертного класса и восемь аппаратов ИВЛ.

В МОНИКИ появился новейший микроскоп для проведения хирургических вмешательств на переднем и заднем отрезках глаза. Оборудование используется в операциях на роговице, хрусталике и в лечении других патологий. Благодаря интегрированному оптическому когерентному томографу, хирург получает сканы передней и задней стенок глаза прямо во время операции. Стоимость такого современного микроскопа составляет почти 40 миллионов рублей.

Всего с начала года для медучреждений Подмосковья было введено в эксплуатацию более 1800 единиц оборудования, среди них 21 — тяжелого.

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