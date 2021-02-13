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    13 февраля 2021, 19:11

    Жителям Подмосковья пообещали расчистить снег везде, где они просили

    Алена Макаренко

    Дорожные и коммунальные службы работают в Московской области круглосуточно. Автолюбителей призвали временно отказаться от поездок.

    «Еще раз просим отнестись с пониманием. Дорожники делают все возможное для скорейшего устранения последствий снегопада», — заявил в эфире канала «Россия 24» министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

    Осадки в регионе не прекращаются, поэтому расчистка займет больше времени.

    «Если снегоуборочной техники нет в ваших дворах и на дорогах, значит, она убирает другие места и скоро направится к вам», — добавил он.

    В ведомстве видят все обращения местных жителей. Синоптики прогнозируют, что 14 февраля снегопад прекратится. Поэтому коммунальщики обязательно расчистят все дороги и территории.

    Снег убирают 60 тысяч единиц техники и 20 тысяч работников коммунальных службы и дорожных рабочих.

    В первую очередь очищают центральные магистрали и дороги.

    Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал местных жителей с пониманием отнестись к ситуации, сложившейся из-за снегопада. В итоге непогода сплотила жителей Подмосковья и столицы. Горожане помогают друг другу вызволять машины из снежных окопов и берутся за работу дворников.