Коммунальщики Подмосковья перешли на круглосуточный режим работы по поручению губернатора

Все коммунальные и дорожные службы Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева из-за снегопада перешли на усиленный круглосуточный режим работы. Об этом сообщили на сайте правительства Подмосковья.

По прогнозам синоптиков, снегопад в столичном регионе прекратится уже в воскресенье. Но все службы будут в том же оперативном темпе ликвидировать последствия непогоды, чтобы жителей коснулось как можно меньше неудобств, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В работах по расчистке дорог и дворов от снежных завалов задействовано свыше шести тысяч единиц техники и около 20 тысяч рабочих, отметил глава Минтранса Подмосковья. В первую очередь проведут уборку центральных магистралей и дорог. Автовладельцев попросили по возможности убрать транспортные средства из дворов и с обочин дорог, чтобы дорожные службы могли максимально расчистить их от снега.

Губернатор Московской области ранее призвал жителей с пониманием отнестись к ситуации со снегопадом в регионе.