Подмосковье назвали одним из регионов с высокой доступностью вакцины от коронавируса

Эксперты разделили регионы на шесть групп по статистике доступности массовой вакцинации.

Высокая доступность вакцинирования в декабре 2020 года фиксировались там, где нет сведений о сбоях.

«Средняя — там, где были сбои или где ограниченное число точек вакцинирования. Низкая — там, где о массовой вакцинации объявили совсем недавно и, по сути, система еще отстраивается», — объяснил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Самая высокая доступность вакцинирования оказалась в Москве, Подмосковье, Ненецком автономном округе, Сахалинской области и на Чукотке. Средняя доступность — в Санкт-Петербург, Белгородской, Кемеровской, Курганской, областях и Алтайском крае.

Эксперты назвали и 11 регионов, где сделать прививку от коронавируса сложно. Среди них — Омская, Новгородская, Челябинская области, Коми, Пермский край, Чувашия, Хакасия. Еще в 14 субъектах РФ доступна ограниченная вакцинация. В восьми регионах пока ведется предварительная запись на прививку.

Московская область предлагает своим жителям сделать прививку от коронавируса. Чтобы записаться на нее, нужно воспользоваться сайтом госуслуг. На нем нужно будет оставить данные своего ОМС. По последним данным, в Подмосковье привились уже почти 20 тысяч человек.