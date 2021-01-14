Более 20 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье

«Всего у нас подготовлено 94 точки, но одна из них — в ДПМО. Поэтому при записи на портал мы ее не учитываем», — сообщила она.

Стригункова отметила, что 37% вакцины уже использовано и еще 30 тысяч доз поступило 11 и 12 января.

По словам министра, в российском Минздраве предполагают, что в январе в область поступит 87 900 доз, а в феврале — 205 700. Она добавила, что все пункты оборудованы морозильными камерами. Их две, чтобы был резерв, если одна сломается.

«Вакцины поступают в учреждения „Мособлмедсервиса“, осуществляющего логистику. Вакцины развозят по нашим лечебным учреждениям. Доставку делают семь дней в неделю. Пять автомобилей ездят каждый день при наличии вакцин. Они могут объезжать 25 учреждений в день», — доложила глава министерства.

Она обратила внимание, что каждая машина с учетом наличия вакцин в среднем развозит 1,2 тысячи доз. Максимальная мощность каждой машины — почти 10 тысяч доз. При увеличении поступления вакцин каждая машина сможет в сутки развозить 10 тысяч доз, резюмировала министр.

Губернатор Андрей Воробьев уточнил, когда вакцина будет в каждом из 93 учреждений.

«Сейчас вакцина есть в каждом, остатки небольшие. То есть до 18 января мы развезем все, что у нас сейчас есть.<…> 30 тысяч мы уже получили. Ожидаем еще 50 тысяч. Центры вакцинации есть во всех населенных пунктах, где есть наши поликлиники. Кроме ЗАТО, где нет наших поликлиник, — там федеральные работают», — ответила Стригункова.

Андрей Воробьев попросил главных врачей подключиться и повесить объявления в поликлиниках и стационарах, чтобы каждый житель знал, как получить вакцину.