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    14 января 2021, 14:09

    Более 20 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Калинина

    По данным на 14 января в Подмосковье привиты 20 797 человек, также доставлено 57 549 доз вакцины от коронавируса. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила региональный министр здравоохранения Светлана Стригункова.
    Более 20 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье

    «Всего у нас подготовлено 94 точки, но одна из них — в ДПМО. Поэтому при записи на портал мы ее не учитываем», — сообщила она.

    Стригункова отметила, что 37% вакцины уже использовано и еще 30 тысяч доз поступило 11 и 12 января.

    По словам министра, в российском Минздраве предполагают, что в январе в область поступит 87 900 доз, а в феврале — 205 700. Она добавила, что все пункты оборудованы морозильными камерами. Их две, чтобы был резерв, если одна сломается.

    «Вакцины поступают в учреждения „Мособлмедсервиса“, осуществляющего логистику. Вакцины развозят по нашим лечебным учреждениям. Доставку делают семь дней в неделю. Пять автомобилей ездят каждый день при наличии вакцин. Они могут объезжать 25 учреждений в день», — доложила глава министерства.

    Она обратила внимание, что каждая машина с учетом наличия вакцин в среднем развозит 1,2 тысячи доз. Максимальная мощность каждой машины — почти 10 тысяч доз. При увеличении поступления вакцин каждая машина сможет в сутки развозить 10 тысяч доз, резюмировала министр.

    Губернатор Андрей Воробьев уточнил, когда вакцина будет в каждом из 93 учреждений.

    «Сейчас вакцина есть в каждом, остатки небольшие. То есть до 18 января мы развезем все, что у нас сейчас есть.<…> 30 тысяч мы уже получили. Ожидаем еще 50 тысяч. Центры вакцинации есть во всех населенных пунктах, где есть наши поликлиники. Кроме ЗАТО, где нет наших поликлиник, — там федеральные работают», — ответила Стригункова.

    Андрей Воробьев попросил главных врачей подключиться и повесить объявления в поликлиниках и стационарах, чтобы каждый житель знал, как получить вакцину.