Жителям Подмосковья напомнили об опасности угарного газа

Во время морозов и грядущих праздничных дней нагрузка на газовое оборудование возрастает. «Мособлгаз» уже перешел в режим повышенной готовности, чтобы предотвращать возможные сбои. Об этом рассказал глава компании Игорь Баранов.

По его словам, в Подмосковье мобилизовали более 200 единиц аварийной техники. Круглосуточно работает 100 бригад. Но, как отметил глава «Мособлгаза», важно, чтобы жители знали правила использования оборудования.

Отдельно он напомнил об опасности угарного газа. Вещество выделяется в результате горения природного газа и по своей природе не имеет запаха. В связи с этим, Баранов попросил жителей проверять свои дымоходы и вентиляционные каналы.

К сожалению, многие этому не уделяют внимания, особенно в частном секторе, но, по факту, случаи отравления угарным газом более частые, чем природным Игорь Баранов.

В случаях, когда есть неисправность дымоходов и вентканалов, угарный газ начинает накапливаться в помещении, и, хотя его концентрация растет, люди этого не чувствуют, что и приводит к плачевным последствиям.

«Почему мы особенно тщательно говорим об этом морозные дни? Если простым языком, то чем больше сгорает природного газа, тем больше выделяется угарного. И, когда температура была не настолько низкой, а у вас, например, была неисправность дымохода, угарного газа выделялось не настолько много, и он успевал через оконные проемы, щели уходить из помещения», — пояснил Баранов.

Иными словами, чем больше угарного газа выделяется в помещении в морозные дни, тем вероятнее, что вентиляции может быть недостаточно.

Еще раз обращаемся к жителям уже сейчас. Внимательно посмотрите свои дымоходы и вентканалы. Если не уверены, пригласите специалистов — пусть они их проверят Игорь Баранов.

Глава «Мособлгаза» напомнил, что отапливать помещения газовыми плитами ни в коем случае нельзя, ведь они не предназначены для этого. В случае, если в доме появился запах газа, нужно сразу звонить по номерам 112 или 104 для вызова аварийной службы «Мособлгаза».

Баранов добавил, что состояние газопроводов в Подмосковье не вызывает опасений, потому что каждое лето, в межотопительный сезон, компания усиленно занимаемся ремонтом, обслуживанием сетей, готовит их к зиме, чтобы оборудование работало без аварий.

«Но общего результата можно достичь только при совместной работе. <…> Дело в том, что залогом успеха безопасной эксплуатации являются не только газовые сети, но и газовое оборудование, которое находится в домах наших жителей», — еще раз напомнил он.

В связи с этим, важно содержать его в исправном состоянии. В соответствии с законодательством, раз в год оно должно обслуживаться специализированными организациями, и это оправданная норма, заключил глава «Мособлагаза».