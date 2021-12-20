Договоры на газовое обслуживание заключили во всех домах в Подмосковье

Во всех домах Подмосковья заключены договоры на внутридомовое газовое обслуживание, заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Что касается договоров на обслуживание внутри квартир, то эта работа должна быть завершена к 28 февраля.

«У нас было заключено за этот период 222 692 договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. <…> Осталось из более чем двух миллионов квартир всего 579, где нет таких договоров. Это Долгопрудный, Руза, Клин, Егорьевск, Коломна», — уточнил Самарин.

Он напомнил, что в апреле этого года каждая девятая квартира была без договора по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, также без договоров было 88 многоквартирных домов. Но ситуация была взята под контроль.

В итоге все специализированные организации привели стоимость обслуживания к рекомендованной. Помимо этого, был регламентирован перечень основных видов работ при техобслуживании. Была установлена обязательность гражданской ответственности спецорганизаций. Одним из самых важных результатов Самарин назвал реализацию принципа постоплаты.

«Уровень газификации в Московской области на сегодняшний день один из самых высоких в стране — 96,4%. Общее количество потребителей газа — шесть миллионов человек. У нас не газифицировано всего 3,6%», — сказал министр.

Он также напомнил о завершении двух программ в регионе. Первая — «Социальная газификация» с привлечением денег «Газпрома». Вторая — газификация совместно с «Газпромом», это большая программа Московской области, уточнил Самарин. По итогам завершения этих двух программ в Подмосковье будет достигнут плановый уровень газификации в 99,6%.

Самарин уточнил, что контрольный осмотр газового оборудования проводится раз в год. Стоимость обслуживания по договору для газовой плиты составляет 82 рубля, для водонагревателя — 154 рубля, для котла — 196 рублей. Жители платят после того, как получают эту услугу.

Министр подчеркнул, что сейчас ситуации, когда человек не может понять, за что он отдает деньги, исключены.

«Теперь такого нет. То есть сначала пришли, обслужили, на телефон все сфотографировали, и после этого только оплата», — пояснил он.

Отдельно Самарин привел данные по установке датчиков утечки газа. На сегодняшний день в квартирах в регионе было установлено 1852 таких прибора. До конца года планируется установка еще 520.