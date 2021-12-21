Рекордное количество труб проложили в Подмосковье в рамках «Социальной газификации»

С начала президентского проекта «Социальная газификация» в Московской области проложили 650 километров труб. Как сообщил на брифинге «360» генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов, это абсолютный рекорд для региона и по стране в целом.

Он отметил, что село Глубокое городского округа Серебряные Пруды стало тысячным населенным пунктом Подмосковья, где дома жителей подключили к газу по президентскому проекту.

«Если говорить о цифрах строительства, то на сегодняшний день только в рамках президентского проекта — по сути, за пять месяцев — 650 километров газопроводов. Это абсолютный рекорд. И для Московской области, и, я думаю, в целом по стране таких темпов строительства никогда не было», — заявил Игорь Баранов.

Глава «Мособлгаза» подчеркнул, что до конца года газ должен прийти в 1113 населенных пунктов Московской области, где живут почти 40 тысяч человек. Никаких сомнений в том, что поставленную задачу реализуют, у него нет.

«Сегодня мы подключаем к газу 13 тысяч домовладений. И нам осталась тысяча, по которым мы до конца года работу завершим», — отметил Игорь Баранов.

Программа «Социальная газификация» предусматривает бесплатную прокладку трубопровода до земельного участка владельца. Для газификации дома необходимо заключить единый комплексный договор, где прописаны все необходимые работы и оборудование, которое установят в помещении.

Подать заявку на газификацию дома можно через сайт «Мособлгаза», МФЦ, стационарные и мобильные офисы «Социальной газификации», отделения Мособлэнерго и «Россетей». К ней нужно приложить свидетельства на дом и земельный участок.