Жителям Подмосковья напомнили о преимуществах подтвержденной учетной записи ЕСИА | 360°

25 октября 2022, 12:42
Жителям Подмосковья напомнили о преимуществах подтвержденной учетной записи ЕСИА
Учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации позволяет авторизоваться на государственных порталах и дает возможность пользоваться онлайн-услугами. Об этом напомнили в Мингосуправления региона.
Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что есть несколько видов учетной записи ЕСИА. Подтвержденная запись дает возможность получать 259 госуслуг онлайн и проходить авторизацию на портале «Добродел».
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Подтвердить учетную запись можно через приложения банков, без личного посещения. Для этого необходимо зарегистрироваться на «Госуслугах» и перейти по ссылке.
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Сейчас на региональном портале зарегистрировано 8,6 миллиона человек. Из них подтвержденную учетную запись имеют 63%.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах. Это позволит усилить развитие IT-профиля.
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