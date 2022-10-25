Жителям Подмосковья напомнили о преимуществах подтвержденной учетной записи ЕСИА | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 12:42 Жителям Подмосковья напомнили о преимуществах подтвержденной учетной записи ЕСИА

Читать 360tv в

Учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации позволяет авторизоваться на государственных порталах и дает возможность пользоваться онлайн-услугами. Об этом напомнили в Мингосуправления региона.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что есть несколько видов учетной записи ЕСИА. Подтвержденная запись дает возможность получать 259 госуслуг онлайн и проходить авторизацию на портале «Добродел».

Реклама

Подтвердить учетную запись можно через приложения банков, без личного посещения. Для этого необходимо зарегистрироваться на «Госуслугах» и перейти по ссылке.

Реклама

Сейчас на региональном портале зарегистрировано 8,6 миллиона человек. Из них подтвержденную учетную запись имеют 63%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах. Это позволит усилить развитие IT-профиля.