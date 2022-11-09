Жителям Подмосковья напомнили о горячей линии по вопросам осеннего призыва | 360°

09 ноября 2022, 12:55
Жителям Подмосковья напомнили о горячей линии по вопросам осеннего призыва
Горячая линия по вопросам осеннего призыва продолжает работу в Подмосковье. Она работает по номеру 122, напомнили в Мингосуправления региона.
Глава министерства Надежда Куртяник рассказала, что операторы уже приняли свыше двух тысяч звонков с начала года. На вопросы о частичной мобилизации специалисты отвечают с 22 сентября.
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«А с началом осеннего призыва на срочную службу по номеру горячей линии 122 можно задать вопрос и на эту тему», — добавила она.
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Ответы на самые популярные вопросы также можно найти на сайте Объясняем.рф.
Осенний призыв продлится в Подмосковье с 1 ноября до 31 декабря. Ему подлежат мужчины от 18 до 27 лет.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что число обращений по теме частичной мобилизации снизилось в Подмосковье. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе доложила, что за минувшую неделю их количество составило 4875, что на 21% меньше, чем неделей ранее.
Армия
Частичная мобилизация в РФ
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