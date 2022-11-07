Число обращений по теме частичной мобилизации снизилось в Подмосковье на 21% | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 12:57 Число обращений по теме частичной мобилизации снизилось в Подмосковье на 21% Министр Швелидзе: в Подмосковье снизилось число обращений по теме частичной мобилизации Пресс-служба губернатора Московской области

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В Московской области снизилось число обращений по теме частичной мобилизации. За минувшую неделю их количество составило 4875, что на 21% меньше, чем неделей ранее, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе на заседании правительства региона.

По данным Швелидзе, больше всего обращений поступает по горячей линии «122» и на портал «Добродел». Активно используют для обращений и сайт госуслуг, а также социальные сети по системе «Инцидент», уточнила она.

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«Я так понимаю, здесь радикальное снижение. Нам важно и дальше увидеть его по тем вопросам, которые задают», — заметил в ответ губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Министр добавила, что больше всего обращений за прошедшую неделю поступило из Домодедова, Орехово-Зуева, Подольска, Дмитрова, Шатуры, Ступина, Восхода, Молодежного и Звездного Городка.

«Что касается топа обращений, он по-прежнему такой же, как и был на прошлой неделе. В первую очередь это выплаты — 2734 обращения, но тоже идет спад на 12%», — сообщила Швелидзе.

Второй вопрос в топе касается условий частичной мобилизации. Людей интересуют боевое слаживание, места прохождения службы, экипировка и так далее, пояснила она.

«И в этой же категории после 1 ноября — с началом призывной кампании — стали поступать вопросы по срочникам. О том, могут ли их отправить в зону СВО», — уточнила министр.

На третьем месте по количеству вопросов — поддержка семей мобилизованных. За неделю, по данным Швелидзе, поступило 587 таких обращений.