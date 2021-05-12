Жителям Подмосковья напомнили, как пожаловаться на поддельные лекарства

Главное управление по информационной политике Московской области напомнило жителям региона о возможности подачи жалобы в Роскомнадзор на работу сайтов, предлагающих контрафактную или фальсифицированную продукцию.

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В случае обнаружения сайтов, где предлагают поддельные лекарства, медицинские изделия, промышленные и иные товары, пользователю достаточно обратиться на портал Роскомнадзора, в раздел «Общественная электронная приемная».

Официальный ответ заявителю с решением о возможности блокировки интернет-ресурса поступит в течение 30 дней, уточнили в ГУ по информполитике.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что Twitter должен удалить все запрещенные в РФ материалы до 15 мая.