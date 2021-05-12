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    12 мая 2021, 18:44

    Жителям Подмосковья напомнили, как пожаловаться на поддельные лекарства

    Анастасия Максимовских

    Главное управление по информационной политике Московской области напомнило жителям региона о возможности подачи жалобы в Роскомнадзор на работу сайтов, предлагающих контрафактную или фальсифицированную продукцию.

    Жителям Подмосковья напомнили, как пожаловаться на поддельные лекарства | Изображение 1Источник фото: panthermedia/vostock-photo

    В случае обнаружения сайтов, где предлагают поддельные лекарства, медицинские изделия, промышленные и иные товары, пользователю достаточно обратиться на портал Роскомнадзора, в раздел «Общественная электронная приемная».

    Официальный ответ заявителю с решением о возможности блокировки интернет-ресурса поступит в течение 30 дней, уточнили в ГУ по информполитике.

    Ранее в Роскомнадзоре заявили, что Twitter должен удалить все запрещенные в РФ материалы до 15 мая.