Роскомнадзор предупредил Twitter о необходимости удалить до 15 мая все запрещенные в РФ материалы

Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter должна до 15 мая привести свою деятельность в соответствие с законодательством РФ. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Руководство соцсети было вновь проинформировано о необходимости удалить всю запрещенную информацию в срок до 15 мая», — говорится в сообщении.

Twitter уже удалил 60% запрещенной в России информации, до 15 мая платформе нужно избавиться еще от одной тысячи материалов.

Роскомнадзор напомнил, что 10 марта 2021 года Россия уведомила соцсеть о принятии мере по замедлению трафика на территории РФ из-за невыполнения Twitter ряда требования.

После этого Роскомнадзор и Twitter договорились о создании прямой линии связи между подразделениями регулятора и службой модерации соцсети. Администрация Twitter заявила о подготовке дорожной карты. С помощью нее Twitter полностью приведет деятельность в России к нормам российского законодательства.