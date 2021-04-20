Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения на гимн России

Роскомнадзор потребовал от администрации соцсети Instagram немедленно снять наложенные на пользовательские ролики с фрагментами гимна России ограничения. Введенные компанией Facebook Inс меры в ведомстве назвали мнимым предлогом.

Текст заявления опубликован на сайте Роскомнадзора. В нем подчеркивается, что гимн, относящийся к государственным символам, не является объектом авторских прав. Блокировка роликов с его фрагментами — недопустима. Тем более, что в любой стране мира демонстрация государственной символики является выражением уважительного отношения к своей стране.

«Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан РФ. Призываем социальные сети уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам РФ», — добавила пресс-служба Роскомнадзора.

Как сообщил «360» депутат из Анапы Амазасб Эйриян, Instagram заблокировал видео, на котором он поет российский гимн. Соцсеть заявила, что авторские права на него принадлежат немецкому сериалу Alles was zählt.