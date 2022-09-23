Новая остановка появилась на маршруте автобуса №19к в Одинцове | 360°

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Новая остановка появилась на маршруте автобуса №19к в Одинцове

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Заезд к ЖК «Одинград.Семейный» добавили на маршрут автобуса № 19к в Одинцове. Теперь жители смогут быстро и удобно добираться до станции МЦД, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

По сообщению МТДИ, раньше жители были вынуждены идти до ближайшей остановки около 20 минут, потому что маршрут выполнял всего три рейса в день до Полевой улицы. Новая схема маршрута затронет все социально важные объекты: больницу, детский парк и другие учреждения.

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«Для запуска маршрута вблизи нового жилого комплекса обустроили подъездную дорогу, разворотную площадку и автобусную остановку. Отмечу, что также сохраняется действующее расписание и рейсы по старой схеме движения — от улицы Полевой», — рассказал глава министерства Алексей Гержик.

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Всего на маршруте работает три автобуса, которые ежедневно выполняют 27 рейсов до станции Одинцово и обратно. Первый из них отправляется в 07:30, последний — в 21:30.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что лично проверит состояние электричек после обращений жителей. Пассажиры оставили свыше 100 жалоб на поезда Ярославского направления с января.

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