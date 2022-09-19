Губернатор Подмосковья лично проверит состояние электричек после жалоб жителей | 360°

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Губернатор Подмосковья лично проверит состояние электричек после жалоб жителей

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Жители Подмосковья оставили свыше 100 жалоб на поезда Ярославского направления с января. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил в кратчайшие сроки исправить дефекты и пригласил генерального директора ЦППК Ивана Конева в совместную поездку на электричке, чтобы проверить состояние вагонов.

«Иван Валерьевич, для нас очень важно партнерство. Это не пустая фраза, это факт. Я считаю, что очень полезной будет наша с вами поездка в конце ноября из Мытищ в Москву или наоборот», — подчеркнул губернатор.

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Воробьев напомнил, что самое загруженное направление электричек в Подмосковье — Ярославское. Эту проблему решит, в том числе, запуск МЦД-5, развитие которого начнется в 2025 году.

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Ярославское направление — самое загруженное. И его модернизация оказалась с 2025 года. Этого года ждать можно, но жизнь идет сегодня и сейчас. Поэтому я прошу все мероприятия провести

Андрей Воробьев.

Жители жалуются на неисправность систем отопления в холод, отсутствие кондиционеров в жару, плохое содержание вагонов.

«Я хотел бы попросить всех тех, кто занимается санитарным состоянием вагонов, турникетами, дверьми, всеми нюансами, чтобы они тоже с вами поехали. Я думаю, вы сможете им какие-то дополнительные рекомендации сказать. Ласковым словом или доходчивым — не знаю, отличаются ли они у вас или нет», — сказал губернатор.

Он добавил, что в ноябре ждет от Ивана Конева приглашение в поездку.

«И что от нас нужно — скажите, чтобы и маленькие, и средние, и большие перемены жители почувствовали уже как можно быстрее», — заключил Воробьев.

Когда на Ярославском направлении запустят МЦД, появятся «Иволги» — электрички с широкими дверьми, сквозным проходом по всему поезду, большой вместимостью и системой климат-контроля.

Мытищи

Андрей Воробьев

Поезда

МЦД

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