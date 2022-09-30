Балашиха собрала новую партию гуманитарной помощи для Донбасса | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 09:17 Поделиться Telegram

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Viber Балашиха собрала новую партию гуманитарной помощи для Донбасса

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Жители Железнодорожного начали собирать гуманитарную помощь для Донбасса еще весной. Сейчас около 100 человек собрали на фронт продукты, инструменты и письма.

Как рассказал житель микрорайона Евгений Камалетдинов, гуманитарную помощь начали собирать весной, во время событий в Мариуполе.

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«А потом решили сделать акцент на нашем подразделении, в котором я служил. Мы на прямом контакте с командирами групп. И все передается непосредственно из рук в руки», — рассказал он.

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В акции поучаствовали около 100 человек, а также жители других городов и регионов. Они собрали квадрокоптер, бензопилы и лопаты, продукты, домашние закрутки и самое ценное — письма, рассказала жительница Светлана Мареева.

«На фронт мы хотим передать прежде всего письма. Это письма поддержки, которые пишут ученики 11-й гимназии. Они написаны от руки в стихах. Это всё очень важно для бойцов. Мы хотим прежде всего передать им свою поддержку», — рассказала она.

Женщины отправили на передовую сладости, навестили раненых в больнице и принесли им фрукты, выпечку и ягоды. Мужчины ехали к границе целую ночь. Оттуда собранный груз передадут бойцам на передовой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что мобилизованные жители Подмосковья получат специальное снаряжение. Он напомнил, что в Подмосковье сегодня работает 30 военкоматов, которые проводят работу по призыву.

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