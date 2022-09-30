Балашиха собрала новую партию гуманитарной помощи для Донбасса | 360°

Все новости

Мир

30 сентября 2022, 09:58

Общая мощность двух взрывов на «Северных потоках» составила почти тысячу кг тротила — WSJ

Подмосковье

30 сентября 2022, 09:58

Подмосковье опубликовало еще 24 закупки для строительства и ремонтных работ

Реклама

Мир

30 сентября 2022, 09:37

Первый замглавы ВГА Херсонской области погиб при обстреле со стороны ВСУ

Мир

30 сентября 2022, 09:31

Рогов сообщил о 20 взрывах в Запорожье

Деньги

30 сентября 2022, 09:28

ФАС проверит цены на обмундирование в «Военторге», «Спортмастере» и HAKKI

Общество

30 сентября 2022, 09:27

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 10 октября

Деньги

30 сентября 2022, 09:21

«Смертельный удар для Запада». Глава нефтегазовой компании США раскритиковал потолок цен на нефть

Общество

30 сентября 2022, 09:20

Глава департамента мэрии Овчинский: комплексы для строительства тоннелей метро оснастят московскими датчиками

Подмосковье

30 сентября 2022, 09:17

Балашиха собрала новую партию гуманитарной помощи для Донбасса

Подмосковье

30 сентября 2022, 09:17

Балашиха собрала новую партию гуманитарной помощи для Донбасса

Читать 360tv в

Жители Железнодорожного начали собирать гуманитарную помощь для Донбасса еще весной. Сейчас около 100 человек собрали на фронт продукты, инструменты и письма.

Как рассказал житель микрорайона Евгений Камалетдинов, гуманитарную помощь начали собирать весной, во время событий в Мариуполе.

Реклама

«А потом решили сделать акцент на нашем подразделении, в котором я служил. Мы на прямом контакте с командирами групп. И все передается непосредственно из рук в руки», — рассказал он.

Реклама

В акции поучаствовали около 100 человек, а также жители других городов и регионов. Они собрали квадрокоптер, бензопилы и лопаты, продукты, домашние закрутки и самое ценное — письма, рассказала жительница Светлана Мареева.

«На фронт мы хотим передать прежде всего письма. Это письма поддержки, которые пишут ученики 11-й гимназии. Они написаны от руки в стихах. Это всё очень важно для бойцов. Мы хотим прежде всего передать им свою поддержку», — рассказала она.

Женщины отправили на передовую сладости, навестили раненых в больнице и принесли им фрукты, выпечку и ягоды. Мужчины ехали к границе целую ночь. Оттуда собранный груз передадут бойцам на передовой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что мобилизованные жители Подмосковья получат специальное снаряжение. Он напомнил, что в Подмосковье сегодня работает 30 военкоматов, которые проводят работу по призыву.

Балашиха

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама