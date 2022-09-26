Мобилизованные жители Подмосковья получат специальное снаряжение | 360°

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Мобилизованные жители Подмосковья получат специальное снаряжение

Губернатор Воробьев распорядился о доукомплектации снаряжением мобилизованных

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Объявленная в России частичная мобилизация стала самой важной и ответственной работой, которую региональные власти проводят совместно с военными комиссариатами. Об этом в ходе совещания с правительством заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в Подмосковье сегодня работает 30 военкоматов, которые проводят работу по призыву мобилизованных жителей.

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«Наш президент объявил частичную мобилизацию. Это, пожалуй, сейчас самая ответственная, самая важная работа, которую мы выполняем вместе с военными комиссариатами. У нас на территории 30 военкоматов. Вместе с муниципальными штабами мы ведем эту работу в рамках тех мер и критериев, которые были заявлены и нашим президентом, и министром обороны России», — заявил Воробьев.

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Губернатор Подмосковья добавил, что на совещании выступит главный военный комиссар региона Алексей Астахов, который подробно ответит на самые важные вопросы: какие категории жителей подлежат мобилизации, куда их направят и когда.

Воробьев добавил, что главам муниципальных округов нужно уделять особое внимание работе военкоматов и пунктов сбора, где собирают мобилизованных жителей. Дополнительно призывников обеспечат необходимым снаряжением.

«Мной дана команда — сейчас ведется доукомплектация определенным снаряжением, которое тоже весьма важно в это время года», — отметил губернатор Московской области.

Частичная мобилизация началась в России на минувшей неделе. Ожидается, что в войска призовут около 300 тысяч человек.

Андрей Воробьев

Частичная мобилизация в РФ

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