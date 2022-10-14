Единый день диспансеризации пройдет в Воскресенске 15 октября | 360°

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Единый день диспансеризации пройдет в Воскресенске 15 октября

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Единый день диспансеризации пройдет в Воскресенске 15 октября. Жители старше 18 лет смогут проверить здоровье в поликлиниках округа.

Диспансеризацию проведут в два этапа. Сначала специалисты поймут, здоров ли пациент, а затем по необходимости направят на дополнительное обследование.

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Пройти профосмотр смогут и те, кто переболел коронавирусом после 60 дней с момента заболевания. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Диспансеризация будет проходить в Воскресенской областной больнице и поликлинике № 6 с 08:00 до 13:00.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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