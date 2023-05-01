Подмосковье 01 мая 2023, 21:14 Жители Воскресенска поздравили хоккеистов «Химика» с победой

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В Воскресенске чествовали хоккейную команду «Химик». Спортсмены подарили Подмосковью Кубок Петрова и победу в финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги.

Главный тренер ХК Игорь Гришин не уставал благодарить болельщиков «Химика» за любовь к игре и поддержку.

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«Пока что наслаждаемся тем, что произошло сейчас. О планах подумаем в ближайшее время, хотелось бы остаться в Воскресенске, но будет все зависеть от руководства „Спартака“. Мне здесь нравится, поэтому хотелось бы задержаться», — рассказал Гришин.

Хоккеисты «Химика» попробовали победу на вкус и не собираются останавливаться на достигнутом. Для подрастающего поколения игроков они стали примером мужества и целеустремленности.

«Точно также подходили к хоккеистам, клюшки просили у всех. Я в Барнауле был, там мой кумир был Симоненко. Я к Глинкину Антону подходил, я играл в „Тракторе“, я сам с Челябинска», — сообщили игроки «Химика» Павел Ткаченко и Демид Мансуров.

Чевствование спортсменов прошло у ледового дворца «Химик». Здесь можно было еще раз полюбоваться на Кубок Петрова и разделить с командой момент триумфа.

Глава округа Алексей Малкин еще раз поблагодарил «Химик» за победу и вручил награды отличившимся игрокам, тренерскому штабу и специалистам, которые на протяжении всего сезона были с командой.

«Когда ощущаешь миг победы — это, наверное, непередаваемые чувства, и я горд за город, за ребят, которые сделали этот праздник для города, для Московской области», — заявил олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский.

Финальный матч «Химика» посетили более трех тысяч зрителей. Более 600 болельщиков следили за игрой на большом экране в фан-зоне, еще десятки тысяч смотрели прямую трансляцию.

«Я вам обещаю, что в июле, когда команда полностью соберется обратно, мы проведем полномасштабное чествование уже в центре города. Попробуем сделать игру наших детей — будущих чемпионов и нынешних ребят, которые уже стали чемпионами», — сообщил Малкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил спортсменов с победой. Глава региона поблагодарил хоккеистов за эмоции и кубок Петрова.

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