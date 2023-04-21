Важное 21 апреля 2023, 20:58 Подмосковный «Химик» одержал феноменальную победу и взял Кубок Петрова «Химик» одержал 4-ю победу над «Соколом» в финале плей-офф ВХЛ и взял Кубок Петрова пресс-служба ХК «Химик»

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Подмосковный «Химик» одержал четвертую победу в финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги над красноярским «Соколом». Игра закончилась со счетом 7:3.

Матч прошел на домашнем льду «Химика» — в Воскресенске. В составе победителей отличились Максим Кровяков, Герман Рубцов, Матвей Заседа, Владислав Джиошвили и Даниил Иванов, который забил три шайбы.

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В команде красноярцев голы забили Артур Гиздатуллин, Леонид Николаенко и Константин Майоров.

Эта победа позволила «Химику» одержать досрочную победу и стать обладателем Кубка Петрова.

«Химик» возглавляет Игорь Гришин, который ранее был главным тренером московского «Спартака». Обе команды, игравшие сегодня, впервые вышли в финал Кубка Петрова. Ранее они не продвигались дальше четвертьфиналов.