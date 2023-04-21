Подмосковье 21 апреля 2023, 21:21 «Мужики, спасибо за эмоции!» Андрей Воробьев поздравил воскресенский «Химик» с завоеванием Кубка Петрова

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Воскресенский «Химик» одержал четвертую победу в финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги над красноярским «Соколом». Игра закончилась со счетом 7:3. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил спортсменов с победой в своем Telegram-канале.

«„Химик“ — чемпион! Мужики, спасибо за эмоции! Все Подмосковье болело за вас! Заключительный матч с „Соколом“ завершился со счетом 7:3! В серии финальных игр наши парни выиграли 4:0 — никаких шансов сопернику», — написал глава региона.

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По его словам, это победа воскресенского хоккея, тренеров, родителей, которые переживали на трибунах за своих ребят, болельщиков, которые всегда поддерживают любимую команду.

«Кубок Петрова отправляется в Подмосковье! Наши легенды хоккея Валерий Каменский и Александр Якушев тоже вас поздравляют!» — заключил Воробьев.

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