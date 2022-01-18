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    18 января 2022, 15:34

    Жители поселка Виноградово смогут пройти осмотр и сделать ЭКГ в новом медицинском центре

    Офис врача общей практики открыли в поселке Виноградово

    Анастасия Аброськина

    Офис врача общей практики открыли в поселке Виноградово. Это городской округ Воскресенск. Жители смогут пройти там диспансеризацию, получить консультацию и сделать ЭКГ.

    Жители поселка Виноградово смогут пройти осмотр и сделать ЭКГ в новом медицинском центре | Изображение 1

    Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, новый офис стал подразделением Воскресенской первой районной больницы.

    Пациентов будут ждать два врача общей практики, акушерка и две медсестры. Помощь получат как дети, так и взрослые.

    Открытие нового офиса врача общей практики позволит повысить доступность медицинской помощи для жителей Воскресенска

    Светлана Стригункова.

    По ее словам, помощь там смогут регулярно получать минимум 4,7 тысячи жителей, а вместе с дачниками — 5,1 тысячи.

    Жители поселка Виноградово смогут пройти осмотр и сделать ЭКГ в новом медицинском центре | Изображение 2

    В офисе есть кабинеты врача и медицинской профилактики, процедурная, смотровая, помещение для приема анализов, санитарная комната, кабинет вакцинации.

    Записаться на прием можно на портале госуслуг Московской области или по номеру телефона 122.

    Жители поселка Виноградово смогут пройти осмотр и сделать ЭКГ в новом медицинском центре | Изображение 3

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