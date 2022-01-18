Жители поселка Виноградово смогут пройти осмотр и сделать ЭКГ в новом медицинском центре

Офис врача общей практики открыли в поселке Виноградово. Это городской округ Воскресенск. Жители смогут пройти там диспансеризацию, получить консультацию и сделать ЭКГ.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, новый офис стал подразделением Воскресенской первой районной больницы.

Пациентов будут ждать два врача общей практики, акушерка и две медсестры. Помощь получат как дети, так и взрослые.

Открытие нового офиса врача общей практики позволит повысить доступность медицинской помощи для жителей Воскресенска Светлана Стригункова.

По ее словам, помощь там смогут регулярно получать минимум 4,7 тысячи жителей, а вместе с дачниками — 5,1 тысячи.

В офисе есть кабинеты врача и медицинской профилактики, процедурная, смотровая, помещение для приема анализов, санитарная комната, кабинет вакцинации.

Записаться на прием можно на портале госуслуг Московской области или по номеру телефона 122.

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