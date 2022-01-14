facebook_pixel
    14 января 2022, 18:07

    Современный офис врача общей практики открыли в Лыткарине

    Анастасия Аброськина

    Новый офис врача общей практики появился в Лыткарине. Его открыли в микрорайоне 4А. Помощь там получат как дети, так и взрослые.

    Современный офис врача общей практики открыли в Лыткарине | Изображение 1

    Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в центре начнут работать врач общей практики, участковый терапевт, педиатр, хирург и три медсестры.

    Медпомощь должна быть максимально доступной для жителей, поэтому важно обеспечивать все новые микрорайоны инфраструктурой

    Светлана Стригункова.

    Врачебная помощь в современном центре Лыткарина охватит минимум 2,4 тысячи живущих рядом пациентов. В смену здесь смогут принимать по 35 человек.

    Современный офис врача общей практики открыли в Лыткарине | Изображение 2

    Внутри учреждения предусмотрели четыре кабинета врача, перевязочную, процедурную, две санитарные комнаты.

    Записаться на прием можно на портале госуслуг Московской области или по номеру телефона 122.

    Ранее стало известно, что прием заявок на социальную ипотеку для врачей начался в Подмосковье.