Современный офис врача общей практики открыли в Лыткарине

Новый офис врача общей практики появился в Лыткарине. Его открыли в микрорайоне 4А. Помощь там получат как дети, так и взрослые.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в центре начнут работать врач общей практики, участковый терапевт, педиатр, хирург и три медсестры.

Медпомощь должна быть максимально доступной для жителей, поэтому важно обеспечивать все новые микрорайоны инфраструктурой Светлана Стригункова.

Врачебная помощь в современном центре Лыткарина охватит минимум 2,4 тысячи живущих рядом пациентов. В смену здесь смогут принимать по 35 человек.

Внутри учреждения предусмотрели четыре кабинета врача, перевязочную, процедурную, две санитарные комнаты.

Записаться на прием можно на портале госуслуг Московской области или по номеру телефона 122.

Ранее стало известно, что прием заявок на социальную ипотеку для врачей начался в Подмосковье.