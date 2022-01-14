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    14 января 2022, 13:49

    Прием заявок на социальную ипотеку для врачей начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новая волна приема заявок от врачей на социальную ипотеку началась в Московской области. Льгота распространяется и на фельдшеров, рентгенлаборантов.

    Прием заявок на социальную ипотеку для врачей начался в Подмосковье | Изображение 1

    Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, такая мера поддержки важна для привлечения специалистов и помощи уже работающим в регионе медикам.

    Нам важно создавать комфортные условия и для работы, и для жизни

    Светлана Стригункова.

    Шесть лет назад льготная программа «Социальная ипотека» в Подмосковье появилась по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

    За это время сертификаты на покупку жилья получили более 1,2 тысячи медицинских работников.

    Врачам, желающим подать заявки на участие в этой программе, нужно обратиться в кадровую службу своего учреждения.

    Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа. По ней правительство поддерживает уникальных работников социальной сферы, среди которых педагоги, врачи, ученые, тренеры и не только.