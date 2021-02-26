«Взаимодействие всегда важно». Жители Щелкова помогли расчистить двор от снега

Жители Щелкова подключились к общественной акции, целью которой стала помощь коммунальщикам в уборке снега. Водители освободили от машин двор дома № 4 на улице Ленина. Это позволило рабочим очистить дороги и тротуары.

Источник фото: телеканал «360»

Акция состоялась в Чкаловском микрорайоне. Здесь инициативу проявила жительница дома № 4 Татьяна Сухова. Она развесила в подъездах объявления с просьбой убрать машины перед уборкой.

Откликнулись практически все, и жители даже вышли во двор с лопатами, чтобы помочь коммунальным работникам.

У нас всегда жители очень активные, а сейчас, конечно, выпало очень много снега. И поэтому, чтобы нас совсем не затопило, тем более когда уже весна, все моментально убрали машины Татьяна Сухова.

Менее чем за час от осадков расчистили не только парковку, но и подъездные дороги. Помогли техника и жители.

Источник фото: телеканал «360»

«Взаимодействие всегда важно, потому что без взаимопонимания работу не построишь», — сказал заместитель директора УК «ЕДС — Щелково» Алексей Семенихин.

Акция «Дружные соседи — чистый двор» еще продолжается. Ее цель — убрать снег во дворах и во внутриквартальных проездах. Для участия жителям нужно подать коллективную заявку в свою Управляющую компанию.