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    26 февраля 2021, 17:49

    «Взаимодействие всегда важно». Жители Щелкова помогли расчистить двор от снега

    Анастасия Аброськина, Анастасия Соловьева

    Жители Щелкова подключились к общественной акции, целью которой стала помощь коммунальщикам в уборке снега. Водители освободили от машин двор дома № 4 на улице Ленина. Это позволило рабочим очистить дороги и тротуары.

    «Взаимодействие всегда важно». Жители Щелкова помогли расчистить двор от снега | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Акция состоялась в Чкаловском микрорайоне. Здесь инициативу проявила жительница дома № 4 Татьяна Сухова. Она развесила в подъездах объявления с просьбой убрать машины перед уборкой.

    Откликнулись практически все, и жители даже вышли во двор с лопатами, чтобы помочь коммунальным работникам.

    У нас всегда жители очень активные, а сейчас, конечно, выпало очень много снега. И поэтому, чтобы нас совсем не затопило, тем более когда уже весна, все моментально убрали машины

    Татьяна Сухова.

    Менее чем за час от осадков расчистили не только парковку, но и подъездные дороги. Помогли техника и жители.

    «Взаимодействие всегда важно». Жители Щелкова помогли расчистить двор от снега | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Взаимодействие всегда важно, потому что без взаимопонимания работу не построишь», — сказал заместитель директора УК «ЕДС — Щелково» Алексей Семенихин.

    Акция «Дружные соседи — чистый двор» еще продолжается. Ее цель — убрать снег во дворах и во внутриквартальных проездах. Для участия жителям нужно подать коллективную заявку в свою Управляющую компанию.