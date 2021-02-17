«У коммунальщиков силы уже на исходе». Власти и волонтеры Чехова помогли убрать снег

Жители Подмосковья наблюдали рекордный с далекого 1973 года снегопад. Больше всего осадков выпало на юге. Например, в Чехове. Для помощи работникам дорожных служб там провели субботник. К нему подключились 300 человек и глава городского округа Григорий Артамонов.

Участниками субботника стали сотрудники администрации. Они вместе с главой Чехова расчистили от снега детские площадки и тротуары вблизи жилых домов. У коммунальщиков силы уже на исходе. Люди работают без выходных, мало спят. И сегодня вся команда администрации решила устроить субботник Григорий Артамонов. Не остались в стороне и волонтеры. Они помогли жильцам сразу нескольких дворов, очистили детскую площадку на территории школы №2. Подключились предприниматели из городского округа. В уборке они задействовали личную технику. Она позволила равномерно распределить ресурсы по Чехову. А когда поставленную задачу выполнили, всех угостили горячим чаем. Для безопасности и комфорта водителей и пешеходов все ресурсы привлекли максимально. Это сделали по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.