Волонтеры и работники предприятий из Подмосковья присоединились к уборке снега

Подмосковье привлекло максимальное число ресурсов, чтобы справиться с рекордным снегопадом. В некоторых городских округах к уборке присоединились волонтеры и коммерческие предприятия. Рассказываем, как чистят дороги и дворы, на трех примерах.

Источник фото: администрация г. о. Мытищи

Электрогорск

В Электрогорске убирать снег начали помогать волонтеры Дома молодежи. Они подключились к очистке территорий вблизи социальных объектов.

Об этом исполняющий полномочия главы округа Сергей Дорофеев рассказал в своем Instagram-аккаунте. В воскресенье, 14 февраля, он лично проверил работу коммунальных служб.

Глава Электрогорска подчеркнул, что во время уборки особое внимание получают тротуары, подъезды к социальным объектам и торговым центрам. Дороги дополнительно присыпают смесью из песка и соли.

Мытищи

Свыше тысячи жителей помогли специалистам справиться со снегом в Мытищах. Все коммунальные службы работали круглосуточно и в усиленном режиме. При этом помочь им вышли неравнодушные люди.

Источник фото: администрация г. о. Мытищи

Они расчистили проезды и площадки во дворах вместе с управляющими компаниями. Об этом рассказала председатель совета дома №16 на Юбилейной улице Елена Бобровская.

Два наших дворника и спецтехника не могут справиться со всем снегом. Мы с готовностью откликнулись на просьбу о помощи. Все-таки это наш дом, наш двор, наша улица Елена Бобровская.

Глава городского округа Виктор Азаров отметил, что для полной очистки дорог и дворов после сильного снегопада потребуется пять дней. Это регламентные сроки.

Солнечногорск

А в Солнечногорске к уборке снега подключились коммерческие предприятия. Сделали они это безвозмездно, сообщила пресс-служба городского округа.

Источник фото: администрация г. о. Солнечногорск

Например, в Пешковском территориальном управлении коммунальщиков поддержала компания «СЕФКО». Она предоставила свою технику для уборки.

Это помогло оперативнее расчистить дороги, соединяющие Берсеневку, Радищево и Шишовку, а также территории в микрорайоне Искра деревни Чашниково.