Гастрономический фестиваль с дегустацией блюд прошел на Дне города в Реутове | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 09:28 Поделиться Telegram

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Viber Гастрономический фестиваль с дегустацией блюд прошел на Дне города в Реутове

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День города прошел в Реутове в минувшие выходные. В честь праздника жителей и гостей угостили пловом. Они съели свыше 150 килограммов блюда, рассказал глава округа Станислав Каторов.

На гастрономическом событии представили не только плов — гости смогли попробовать и купить российские сыры и отведать пирожков из печи. Станислав Каторов отметил, что мероприятие стало одним из самых ярких в праздничные выходные.

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«Там повара приготовили для наших жителей сразу несколько видов плова и накормили всех желающих. Сам попробовал угощения — ингредиенты практически одинаковые, а вкус — разный», — поделился глава округа.

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Фестиваль, по словам Каторова, посетили тысячи людей. Они познакомились с национальной кухней и отечественными производителями. Также на нем прошли строганина-шоу и мастер-классы от сыроваров.

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