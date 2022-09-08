Губернатор Подмосковья рассказал о поддержке торговли в фуд-траках в парках | 360°

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Губернатор Подмосковья рассказал о поддержке торговли в фуд-траках в парках

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Популярность торговли в фуд-траках растет в Подмосковье. Особенно такой формат востребован в парках. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что срок выдачи разрешения сократили до семи дней.

Это сделали, чтобы поддержать предпринимателей. Раньше на выдачу разрешения требовалось 70 дней.

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Кроме того, срок подбора места под фургончик сократился до 18 суток вместо 150.

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У нас 183 парка — пожалуйста, подавайте заявку, регистрируйтесь и расширяйте свой бизнес

Андрей Воробьев.

По его словам, услуги в парках востребованы, посещение растет.

«Нужно только захотеть [открыть бизнес в парке], мы двумя руками за. Разрешение сократили до семи дней, выбор места под объект — до 18 дней», — отметил Воробьев.

Ранее губернатор рассказал, чем привлекательны парки Подмосковья. Он назвал важными элементами удобные парковки, пункты велопроката, места для спорта и тихого отдыха.

Андрей Воробьев

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