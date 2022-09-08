Губернатор Подмосковья рассказал о поддержке торговли в фуд-траках в парках | 360°

Важное 08 сентября 2022, 09:45 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Губернатор Подмосковья рассказал о поддержке торговли в фуд-траках в парках

Читать 360tv в

Популярность торговли в фуд-траках растет в Подмосковье. Особенно такой формат востребован в парках. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что срок выдачи разрешения сократили до семи дней.

Это сделали, чтобы поддержать предпринимателей. Раньше на выдачу разрешения требовалось 70 дней.

Реклама

Кроме того, срок подбора места под фургончик сократился до 18 суток вместо 150.

Реклама

У нас 183 парка — пожалуйста, подавайте заявку, регистрируйтесь и расширяйте свой бизнес Андрей Воробьев.

По его словам, услуги в парках востребованы, посещение растет.

«Нужно только захотеть [открыть бизнес в парке], мы двумя руками за. Разрешение сократили до семи дней, выбор места под объект — до 18 дней», — отметил Воробьев.

Ранее губернатор рассказал, чем привлекательны парки Подмосковья. Он назвал важными элементами удобные парковки, пункты велопроката, места для спорта и тихого отдыха.

0 0 0 0 0 0