Более 1,5 млн человек привились от коронавируса в Подмосковье

Количество подмосковных жителей, сделавших прививку от коронавируса, превысило 1,5 миллиона человек. Среди них около 500 тысяч — пенсионеры старше 60 лет.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, прививочные пункты располагаются в МФЦ, торговых центрах, поликлиниках, СНТ, на предприятиях. Есть круглосуточные точки.

По ее словам, в ближайшее время запланировали запустить вакцинацию для трудовых мигрантов.

Запись на вакцинацию от COVID-19 за неделю сильно выросла. И мы стараемся сделать так, чтобы возможность поставить прививку была максимально доступна Светлана Стригункова.

Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

Специальная онлайн-карта поможет жителям выбрать пункты. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.