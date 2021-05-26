Число круглосуточных пунктов вакцинации от коронавируса в Подмосковье выросло до 30

Жители Подмосковья смогут привиться от коронавируса в 30 круглосуточных пунктах вакцинации. Здесь примут в любое время и без предварительной записи.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, это важно для удобства жителей.

Все мы понимаем, что графики работы у людей разные. Кому-то удобно прийти в поликлиники или торговый центр и сделать прививку там Светлана Стригункова.

Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

Специальная онлайн-карта помогает жителям выбрать удобные пункты. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.