Подмосковье 02 сентября 2022, 10:50 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ключи от квартир вручили 36 жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Ногинске

Читать 360tv в

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ногинске почти год назад. Он лишил жизни семь человек, еще 100 потеряли кров. Теперь бывшие жильцы получили новые квартиры и готовы начать новую жизнь.

Ключи от новых квартир вручили 36 собственникам второго подъезда дома № 9А по улице 28 Июня. В доме провели большую работу: сделали капитальный ремонт, обновили сантехнику, утеплили фасад и привели в порядок крышу. Как отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, в здании провели обследования и экспертизы, чтобы обеспечить безопасность жителей после обновления. При вручении ключей присутствовал глава округа Игорь Сухин.

Реклама

«Нужно продолжать жить, растить детей, работать и, конечно, помнить. Помнить о людях, помнить, как сказал очень правильно Антон Алексеевич, о безопасности — и помнить всегда», — сказал Игорь Сухин.

Реклама

Возле дома обустроили парковку и клумбу с цветами и фруктовыми деревьями. С другой его стороны — губернаторская детская площадка.

Семья Каревских выбирала оформление новой квартиры сообща. Ольга рассказала, что жилье будут готовить еще месяц, а затем — полноценный переезд.

«Сейчас будем все налаживать. Потом вещи перевозить. Целый месяц будем готовиться, а потом переедем. Мы любим, чтобы у нас красиво было, любим красоту», — сказала женщина.

Во время взрыва Каревские сутками дежурили у дома, переживая за жизнь кошки Нюши. Тогда она провела три недели в бетонном плену. Животное смогли спасти, и теперь оно переедет в обновленный дом вместе с хозяевами.

Председатель совета дома Ольга Ганжара отметила, что такого высокого качества ремонта никто не ожидал — все сделали красиво и современно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте котельных и очистных сооружений в Подмосковье. На это регион получил льготный кредит.

0 0 0 0 0 0