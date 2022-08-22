Андрей Воробьев сообщил о реконструкции котельных и очистных в Подмосковье

Сфера ЖКХ играет большую роль для высокого качества жизни. Это отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он рассказал, что благодаря льготному займу в регионе проведут масштабную реконструкцию котельных и очистных сооружений.

«Правительством России было одобрено выделение Подмосковью двух льготных займов из фонда реформирования ЖКХ», — сообщил губернатор.

Воробьев рассказал, что 213 миллионов направят на реконструкцию котельной в Долгопрудном, которая повысит качество теплоснабжения для большого количества жителей округа. Также в Подмосковье построят новые и отремонтируют старые очистные сооружения.

«У нас большая программа модернизации очистных сооружений. В 2020 году мы сдали три крупных объекта в Щелкове, Солнечногорске, и Лыткарино у нас сейчас в работе», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что 2,5 миллиарда рублей из льготного займа потратят на строительство очистных сооружений в Кашире. Они будут работать для 50 тысяч человек.

«Важно, чтобы все объекты сдавались в срок, а лучше — досрочно», — подчеркнул глава региона.

Кроме того, очистные сооружения по просьбам жителей появятся в Дмитровском округе, их уже начали проектировать.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в школах Подмосковья начнут еженедельно проводить линейки с поднятием флага и прослушиванием гимна страны.