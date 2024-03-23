Подмосковье 23 марта 2024, 19:16 Жители подмосковных округов создали стихийные мемориалы в память о жертвах теракта в Crocus City Hall Источник фото: Евгений Рой

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Подмосковье скорбит вместе с семьями, потерявшими своих близких в теракте в Crocus City Hall. На въезде в Дмитров приспустили государственный флаг страны, а в Яхроме жители организовали стихийный мемориал в память о жертвах трагедии.

Люди продолжают нести цветы, мягкие игрушки и свечи. Многие не могут сдержать слез.

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«Это ужасно, я плакала, когда видела эти страшные кадры нападения на людей в концертном зале. У меня в голове не укладывается, как можно так хладнокровно стрелять в беззащитных людей, добивать раненых. Это были нелюди, кто все это совершил», — рассказала жительница Яхромы Екатерина Синицына.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих.

После теракта к россиянам обратился Владимир Путин. Он пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.