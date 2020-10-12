Жители Подмосковья за первые дни октября скупили больше масок, чем за весь сентябрь

За 10 дней октября жители Подмосковья скупили больше медицинских масок, чем за весь сентябрь. Их стоимость значительно снизилась.

«Организовали продажу масок на автовокзалах, железнодорожных станциях и во всех автобусах. Цена маски менялась — была от 20 до 29 рублей. Сегодня маска стоит пять рублей», — рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова. Ее слова приводит официальный сайт правительства Подмосковья.

Приобрести маску можно как за наличку, так и по карте «Стрелка». В целом спрос на индивидуальные средства защиты среди жителей Подмосковья повысился.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.

Также глава региона добавил, что необходимо подготовить к 1 ноября 15 тысяч коек для тех, кто может заразиться коронавирусом. Он поручил найти во всех округах Подмосковья дополнительных врачей, медперсонал и машины скорой. Это нужно для оказания быстрой и надежной помощи всем, кто в ней нуждается.