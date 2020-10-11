Чаще всего заражение коронавирусом происходит в общественном транспорте и магазинах. На железнодорожных станциях Подмосковья бесплатные маски раздают волонтеры. Подробнее о мерах борьбы с коронавирусом в Подмосковье рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в интервью «России 1».

По поручению губернатора проверять, как соблюдаются санитарные требования, выходят и министры. Транспорт и торговые центры ежедневно посещают по четыре миллиона человек. И, несмотря на тревожную статистику, некоторые покупатели до сих пор пренебрегают своей же безопасностью.

«Самое главное — это все-таки вразумить, объяснить, что это не баловство. Наша задача — не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то все, труба. Дело труба, потому что экономика останавливается. Последствия понятны. Нет ни налогов, ни всего остального», — рассказал Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».

Сегодня количество тех, кому показана госпитализация, растет. В области работают 42 больницы, в которых лечат от коронавирусной инфекции. Пока 40% коек в них остаются свободными. Но власти готовы к любому развитию событий. В том числе и к тому, что их в какой-то момент может не хватить. Поэтому на этой неделе расконсервировали госпиталь в парке «Патриот». Его отрыли при поддержке Министерства обороны РФ.

«Важен не столько сам парк „Патриот“ — помещение мы всегда найдем. Важны врачи. Я обращался к министру и к коллегам. Порядка 700 врачей мы призвали в Подмосковье из разных городов и прежде всего из Военно-медицинской академии, чтобы они работали здесь у нас, в „Патриоте“», — объяснил Андрей Воробьев.