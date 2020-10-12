В Подмосковье должны подготовить 15 тысяч коек для заболевших СОVID-19 к 1 ноября

Главная задача властей Подмосковья — обеспечить 15 тысяч коек для заразившихся коронавирусом к 1 ноября. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Сейчас мы приложили дополнительные усилия для того, чтобы к 1 ноября у нас на разных территориях было необходимое количество мест для пациентов, которые нуждаются в помощи. Мы идем темпом по созданию коек на уровне около 15 тысяч к 1 ноября. Это очень большая цифра. Каждый глава должен быть вовлечен в эту работу как никогда», — заявил Воробьев.

Глава региона также добавил, что в округах нужно прежде всего найти дополнительных врачей, медперсонал и машины. Все это определяющие факторы в оказании медицинской помощи. Поэтому важно регулярно общаться с главврачами больниц и их командами.

«Главная актуальная тема сегодня во всем мире и в Подмосковье в том числе — борьба с эпидемией. К сожалению, мы все прекрасно видим — и стар и млад, в каждом городе растет количество заболеваний. Наша задача — каждому быть на своем месте и оказать помощь, поддержку всем, кто в ней нуждается. Если сравнивать госпитализацию прошедших недель, то, к сожалению, она растет. Плюс 40%», — рассказал Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в среднем в Подмосковье госпитализируют 550 человек в день по СОVID-19 и пневмонии. Неделю назад этот показатель составлял 400-420 человек в сутки.

«У нас работает горячая линия, куда каждый житель может обратиться. Прошу еще усилить количество операторов для того, чтобы время ожидания уменьшить», — добавил глава Московской области.

Ранее Андрей Воробьев говорил, что главная задача — не допустить введения карантина на территории Московской области. Для этого нужно строго соблюдать все санитарные требования Роспотребнадзора.