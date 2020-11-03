Жители Подмосковья выберут «Народного доктора»

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«В Московской области работают прекрасные специалисты, профессионалы своего дела. Такой конкурс позволяет жителям поддержать своих любимых докторов, дать высокую оценку их труду», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

При голосовании будут учитываться несколько критериев, в частности, отношение специалиста к пациенту — доброжелательность, сопереживание, гуманность, уважение. На участие в конкурсе заявлено почти 24 тысячи врачей, добавила министр.

Результаты конкурса подведет конкурсная комиссия по итогам открытого онлайн-голосования, оно продлится до 1 декабря. В итоге будут определены победители в каждой категории — «Народный детский доктор» и «Народный взрослый доктор».