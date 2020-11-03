Врач рассказал, когда уменьшится заболеваемость COVID-19

Снижение заражения коронавирусом вряд ли произойдет зимой. Ситуация улучшится только к маю-июню, потому что первые месяцы весны неблагоприятны с точки зрения распространения инфекций.

Об этом рассказал РИА «Новости» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации сложно делать прогнозы, потому что существуют различные внешние факторы, которые окажут влияние на развитие пандемии. Речь идет о том, как люди будут соблюдать противоэпидемические меры, а также о том, как скоро в стране начнется вакцинация от коронавируса.

«Трудно сказать. Зимой маловероятно особое снижение заболеваемости. Зимний период, в общем, благоприятствует инфекции», — отметил Альтштейн.

При этом вирусолог подчеркнул, что рост заболеваемости будет немного приторможен, потому что люди в какой-то степени все-таки выполняют противоэпидемические меры. Альтштейн предположил, что количество новых случаев будет слегка колебаться, однако прогнозировать сильный спад пока очень трудно.

«Март, да даже апрель, не такой уж благоприятный сезон, а дальше, конечно, будет лучше. К маю-июню… наверняка будет лучше, к тому же уже будет достаточно много вакцин», — подчеркнул он.