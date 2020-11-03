Депутат прокомментировал идею о бюджетных местах на второе высшее в медвузах

По его словам, проблему необходимо рассматривать комплексно. Он напомнил, что врач должен быть верен только своей профессии.

«Медицина требует отдачи с утра и до вечера, и каждый день, и всю жизнь. Врач учится всю жизнь. Я считаю, что если мы говорим о врачах, то человек должен себя посвящать только этой специальности, и тогда он будет высококомпетентным», — пояснил зампред.

Как считает Говорин, правильным было бы повышать уровень грамотности в оказании первой медицинской помощи. Также он отметил необходимость формировать культуру ответственного отношения к своему здоровью.

Депутат напомнил о проблеме нехватки специалистов в маленьких населенных пунктах. Он заключил, что кадры должны быть высокопрофессиональными.