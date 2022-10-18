Жители Подмосковья вернули 200 миллионов рублей кешбэка за ЖКУ с лета прошлого года | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 15:25 Жители Подмосковья вернули 200 миллионов рублей кешбэка за ЖКУ с лета прошлого года

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Жители Подмосковья вернули 200 миллионов рулей кешбэка за оплату коммунальных платежей картами «Мир». Акция стартовала в июле прошлого года, в ней уже поучаствовали свыше 540 тысяч человек. Об этом рассказали в МинЖКХ региона.

«Получать кешбэк в размере 1% от каждого оплаченного счета могут держатели карт „Мир“ при условии оплаты через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении „МосОблЕИРЦ Онлайн“, — напомнил глава ведомства Антон Велиховский.

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Стать участникам акции могут владельцы карт «Мир». Для этого нужно зарегистрироваться на странице акции на сайте или в личном кабинете МосОблЕИРЦ.

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Кешбэк назначается участникам акции в течение недели с момента оплаты. Его максимальная сумма не ограничена, рассказали в министерстве.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.