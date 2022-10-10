Подмосковье почти на 90% подготовило снегоуборочную технику к зиме | 360°

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Подмосковье почти на 90% подготовило снегоуборочную технику к зиме

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Снегоуборочная техника в Подмосковье готова к зиме на 89%. Об этом заместитель председателя областного правительства Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву.

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Главный показатель готовности — наличие противогололедных материалов и состояние техники.

В настоящее время общая готовность техники — 89%

Анна Кротова.

Полностью все городские округа Московской области будут готовы встретить зиму к началу декабря.

«По прогнозу первые заморозки будут с 12 ноября, первый снегопад — 15 ноября. По прогнозам синоптиков, в этом году ожидаем очень снежную зиму», — отметила Анна Кротова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

Благоустройство

Андрей Воробьев

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