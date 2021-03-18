Жители Подмосковья в 2021 году оставили больше 150 заявок на продление срока хранения записей с камер наблюдения

Подмосковная система видеонаблюдения «Безопасный регион» на сегодня включает в себя свыше 62 тысяч камер, расположенных на территориях разных муниципалитетов. При любом нарушении закона запись видеокамер может быть приобщена к материалам дела, сообщил руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Источник фото: ГУ региональной безопасности Подмосковья

«Камеры системы „Безопасный регион“ являются серьезным инструментом для правоохранительных органов в поимке преступников, также записи служат хорошей доказательной базой при разбирательстве в конкретных нарушениях», — сказал зампред правительства Московской области — руководитель ГУ региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Если житель Подмосковья стал потерпевшим или свидетелем какого-либо преступления или правонарушения, он может уточнить наличие видеокамер системы «Безопасный регион» на месте происшествия по телефону: 8 (498) 602-00-01. При необходимости можно продлить срок хранения записей, а затем обратиться в полицию для приобщения видеозаписей к материалам дела.

В 2021 году поступило свыше 150 заявок о продлении срока хранения записей камер. Чаще всего просят сохранить видеоматериалы спорных ДТП, уточнил Роман Каратаев.

Камеры видеонаблюдения в Московской области установлены на социальных и коммерческих объектах, в местах массового скопления людей, парках, скверах, крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах и во дворах многоквартирных домов.