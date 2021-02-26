Странная девушка в Подмосковье набрасывалась на прохожих и ударила ребенка. Видео

В подмосковном Лосино-Петровском женщина на улице агрессивно себя вела и набрасывалась на прохожих. В распоряжении «360» появились видео с камер наблюдения, на котором показано, как странная дама ударила ребенка по голове и толкнула женщину.

На кадрах можно заметить, как девушка подходит к женщине, идущей навстречу с ребенком, и бьет его по голове. Прохожая не успела понять, что произошло, а дама поспешила к своей следующей жертве. Она разбежалась и со всей силы толкнула в спину другую женщину, которая стояла у легкового автомобиля.

Агрессивная девушка напала еще на нескольких человек, которых встретила по пути. Она чуть не подралась с мужчиной, который стоял у подъезда. Подбежав к нему, она начала размахивать руками, но тому удалось вразумить беснующуюся словами, и дама отступила.

Полиция уже выявила и задержала девушку. Правоохранители попросили обратиться всех, кто пострадал от ее действий.

Ранее в городе Сертолово Ленинградской области полиция задержала местного жителя, который расчленил тело своей матери и закопал в лесу.