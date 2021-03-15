Камеры наблюдения начнут устанавливать у контейнерных площадок в Подмосковье

Технологии помогут следить за переполнением мусорных баков в Подмосковье. Власти региона внедрят систему мониторинга контейнерных площадок в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Около мусорок установят видеокамеры, которые будут отслеживать ситуацию и передавать информацию аналитической системе.

«Очень важно — создание интерактивной карты, на которой видна реальная картина происходящего на контейнерной площадке со светофором. Зеленая зона — все нормально, нет нарушений, желтая — ряд нарушений, красная — навал и запаркованность», — заявил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский на заседании с губернатором Андреем Воробьевым.

По его словам, камеры установят на фонарных столбах и фасадах зданий. Их подключат к системе аналитики и создадут интерактивную карту, на которой будут видны переполненные мусорные контейнеры. Программа будет автоматически оценивать ситуацию на площадках. Этот проект начнут воплощать в жизнь в ближайшее время.

«Сейчас мы определили пилотно 544 адреса. Наибольшее количество — это Мытищи, Химки, Ленинский, Одинцовский городской округ, Балашиха, в которых мы планируем внедрение этой системы», — добавил Велиховский.

Министр подчеркнул, что современная система мониторинга состояния мусорных площадок в регионе позволит решить вопрос перенакопления отходов, сэкономит бюджет и сократит срок решения вопросов на местах.