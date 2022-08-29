Жители Подмосковья стали реже жаловаться на уборку подъездов

Количество жалоб на уборку подъездов и содержание лифтов снизилось в Подмосковье за неделю. Об этом сообщила глава Госжилинспекции региона Ольга Федина.

За неделю ведомство получило 6,5 тысячи обращений через Единую диспетчерскую службу. Ведомство уже закрыло 4,4 тысячи из них. При этом количество жалоб снизилось в 25 городских округах Подмосковья.

Как сообщили в ведомстве, в лидерах по снижению числа обращений оказались Сергиев Посад, где их стало меньше на 60%, Истра — на 44%, Лотошино — на 40%, Павловский Посад — на 36%, Лосино-Петровский — и Фрязино — на 33%.

Самой популярной проблемой оказалась уборка подъездов — 752 заявки, это на 7% ниже, чем неделей ранее. На втором месте — содержание лифтов, жалоб стало меньше на 2%. При этом на 15% выросло число заявок на восстановление освещения в подъездах.

Ольга Федина напомнила, что оставить обращение в ГЖИ можно через портал Единой диспетчерской службы.

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