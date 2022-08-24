Андрей Воробьев: подмосковные рынки приведут к современному стандарту

В Московской области занялись обновлением городских рынков, чтобы привести их к современному стандарту. Работу одного из них — Южного рынка в Подольске — проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В июне 2022 года в подольском микрорайоне Кузнечики открыли рынок, куда на период реконструкции Центрального рынка переехали арендаторы.

«Наша цель — облагородить городские рынки, привести их к современному стандарту. Здание Центрального не отвечало новым запросам и потребностям жителей, и мы приняли решение о его реконструкции», — пояснил глава региона в ходе рабочей поездки 24 августа.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Южный рынок построили, чтобы собственники не потеряли арендаторов, а жители — продавцов, которым доверяют. На нем, добавил Андрей Воробьев, во время ремонта Центрального рынка у предпринимателей есть возможность представить свою продукцию.

«Мы уделяем много внимания вопросам продовольственной безопасности на всех этапах — от производства собственных семян и посадочного материала до возможностей реализации сельхозпродукции. Поэтому будем держать на контроле ход реконструкции Центрального рынка, чтобы в 2023 году увидеть его в новом формате, который, я надеюсь, оценят жители», — подчеркнул губернатор Московской области.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

По распоряжению Андрея Воробьева земельный участок под строительство Южного рынка площадью почти 50 квадратных метров предоставили без торгов. Местные жители сочли его красивым, оценили выкладку товаров и свежесть продуктов.

«Здесь продают то, что выращено на огороде, — помидоры пахнут помидорами. Очень много фермерских продуктов. Мы сюда чаще стали приезжать, так как Центральный рынок, который ближе к дому, сейчас на реконструкции. Надеемся, что в скором времени его отремонтируют и он будет такой же современный, как Южный», — рассказал живущий в Подольске Александр Тульский.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Жители микрорайона Кузнечики давно просили об открытии собственного рынка. Здесь реализовали современный концепт: построили шесть просторных корпусов, рестораны, супермаркет, парковку на 400 машиномест, для свободной торговли выделили 10 локаций и установили ветеринарную лабораторию. Открытие Южного рынка позволило создать 560 рабочих мест.

Управляющий директор Южного рынка Александр Малафеев заметил, что на рынке можно найти продукцию 152 фермеров. Все производители местные — например, Клинский молочный комбинат.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Мясная продукция — в основном вся местная, сыры, серпуховская продукция — кефир, творог. Рыбная продукция, а также овощи, фрукты — из разных регионов страны», — добавил он.

Малафеев обратил внимание, что ветврачи ежедневно проверяют товары всех предпринимателей, берут пробы продукции в лаборатории.

«У нас будет фуд-корт „Южный“ — это 16 ресторанных концепций, кухни мира. Сейчас монтируем площадку, где зимой оборудуем каток, а летом — детские аттракционы. Мы стараемся делать современный формат, когда люди могут приехать с семьей, детьми, купить товары, посидеть в ресторанах, детей отправить на аттракционы», — пояснил управляющий директор Южного рынка.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

В рамках реконструкции Центрального рынка планируют создать семь тысяч квадратных метров торговых площадей. Под зону фуд-корта отведут 1,6 тысячи «квадратов», оборудуют 25 мест для свободной торговли и ветеринарную лабораторию.

Первый этап реконструкции завершат в октябре 2022 года. Полностью закончить работы планируют в третьем квартале 2023-го. На сегодняшний день уже построили новую электроподстанцию, предназначенную для обслуживания рынка.