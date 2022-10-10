Число жалоб на содержание территорий снизилось в Подмосковье | 360°

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Число жалоб на содержание территорий снизилось в Подмосковье

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Главное управление содержания территорий Подмосковья подвело итоги работы за сентябрь и третий квартал года. Так, количество обращений жителей снизилось на четыре тысячи, рассказали в ведомстве.

Глава ГУСТ Светлана Аипова рассказала, что за третий квартал года было получено на 4469 обращений меньше, чем за такой же период прошлого года. При этом откликов после решения вопросов стало на 932 больше.

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«Такое существенное снижение количества обращений говорит о том, что предупредительная работа имеет свой эффект», — подчеркнула Светлана Аипова.

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В ведомстве отметили, что несмотря на хорошие результаты, важно продолжать профилакическую работу в регионе.

Ранее зампред правительства Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву о 90% готовности техники региона к снегопаду. Полностью все городские округа Московской области будут готовы встретить зиму к началу декабря.

Благоустройство

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