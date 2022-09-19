Жители Подмосковья смогут выбрать талисман для государственной IT-компании | 360°

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Жители Подмосковья смогут выбрать талисман для государственной IT-компании

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Центр развития цифровых объявил о конкурсе на талисман и его имя. С его помощью IT-компания Maximum будет рассказывать о своих достижениях и проектах, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

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Директор центра Александр Степанов рассказал, что конкурс поможет креативным людям проявить себя и присоединиться к крупному проекту, который уже трансформирует цифровые сервисы региона. Для этого нужно направить предложение с 19 по 30 сентября на электронную почту maximum_pr@mosreg.ru. В теме письма нужно указать «Талисман Maximum» и прикрепить согласие на использование материалов.

Итоги подведут 5 октября в Telegram-канале компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что возможность арендовать землю не выходя из дома появилась в Подмосковье.

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